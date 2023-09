Empresários do Acre participam da maior feira de refrigeração da América Latina

Uma delegação formada por nove empresários acreanos e um técnico do SENAI/AC participa, até o dia 15 deste mês, da 22ª Feira Internacional de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação, Aquecimento, Tratamento do Ar e de Gás (Febrava), em São Paulo. O evento é considerado o maior do segmento na América Latina e reúne mais de 300 marcas expositoras.

Durante quatro dias, os participantes têm oportunidade de conhecer as novidades e soluções tecnológicas para climatização e refrigeração em sistemas comerciais, industriais e residenciais, principais tendências e lançamentos, além de diversas oportunidades de relacionamento e negócios.

Presente ao evento, o presidente do Sindicato das Empresas de Ar Condicionado e Refrigeração do Acre (Sinear/AC), Antônio Carlos Pereira, destaca que o apoio do Sebrae/AC, FIEAC e SENAI foi determinante para a participação dos empreendedores do estado no evento internacional. “A Febrava é uma oportunidade única para nós, empresários, de prospectar negócios futuros e estabelecer parcerias de sucesso”, comenta.

Segundo Carlos Pereira, a troca de experiência com empresários e indústrias de diferentes países gera um aprendizado enorme. “É uma experiência fantástica, pois precisamos acompanhar as tendências de mercado. Dessa forma, temos totais condições de desenvolver ainda mais o segmento de refrigeração no Acre”, ressalta.