Caso Arthur Gael: pais visitam filho recém-nascido pela primeira vez em abrigo no Acre

O corpo encontrado em estado de decomposição no final da tarde dessa quarta-feira, 13, no rio Acre, é do jovem Elvisklei Farias Pereira, de 24 anos, mais conhecido pelos amigos como "Kekey". Ele residia na Rodovia AC-90, na estrada Transacrena, na zona rural de Rio Branco. A confirmação foi feita pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil. Familiares relataram à polícia que o último contato com "Kekey" foi por volta das 17h do dia 12, e depois ele já não respondeu mais. A Polícia Civil, por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), já iniciou as investigações e conseguiu recuperar a motocicleta de Elvisklei, que estava em um bananal às margens do Rio Acre, no bairro Cidade Nova. A polícia segue uma linha de investigação de que Elvisklei pode ter...