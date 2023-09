STF inicia nestas quarta-feira julgamento dos primeiros quatro réus dos atos golpistas

O Supremo Tribunal Federal (STF) começa a julgar, nesta quarta-feira, os primeiros réus dos atos de 8 de janeiro enquadrados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como “executores” da ação golpista que causou destruição nas sedes dos Três Poderes.

A sessão ocorrerá oito meses e cinco dias após a invasão. Os réus julgados hoje serão Aécio Lúcio Costa Pereira, Thiago de Assis Mathar, Moacir José dos Santos e Matheus Lima de Carvalho Lázaro.

Eles são acusados de atuar na depredação de prédios públicos e respondem por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com uso de substância inflamável. Dos quatro, apenas Santos está solto.

Pereira, o primeiro a ser julgado, foi flagrado dentro do Congresso usando uma camisa com a frase “intervenção militar já”. No dia, ele postou um vídeo sentado na Mesa Diretora do Senado em que dizia: “Vai dar certo, não vamos desanimar”.

Mathar e Santos foram presos em flagrante pela Polícia Militar no Palácio do Planalto. Lázaro foi detido com um canivete ao sair do Congresso.

Com informações do jornal O Globo.