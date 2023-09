Palmeiras-imperiais já foram cortadas em Xapuri por questão de segurança

O deputado estadual deputado André Vale (Podemos) apresentou uma indicação à Mesa Diretora da Aleac, nesta quarta-feira ( 12), direcionada ao superintendente da Caixa Econômica Federal no Acre, Thiago Assis, propondo a instalação de uma agência da instituição no 2° Distrito de Rio Branco. O pedido do parlamentar atende as inúmeras reivindicações por parte dos moradores locais em relação à demanda. No momento, o único correspondente bancário disponível na área é uma casa lotérica que, segundo o deputado, carece de uma estrutura adequada para atender às necessidades financeiras da população. A indicação apresentada pelo parlamentar é acompanhada de um ofício que será direcionado ao superintendente do Banco, com o intuito de viabilizar a iniciativa. “O 2º Distrito abriga mais de 40% da população de Rio Branco, e grande parte desses...