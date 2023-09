Em Tarauacá, jovens formalizam a segunda união homoafetiva do município

O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira, 13, no rio Acre, ao lado do Restaurante e Flutuante Malveira, situado na Rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco. Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por populares e estava em estado de decomposição avançado. O homem estava amordaçado, com as mãos e as pernas amarradas e com lesões no rosto e pescoço. Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados até ao local e isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística. Após a perícia, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação. Na semana passada, no dia 3, uma ossada humana também...