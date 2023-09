Detran do Acre fará leilão online de veículos no dia 27 de setembro

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Acre publicou na terça-feira, 12, o edital do último leilão de veículos apreendidos em Rio Branco. São 141 lotes disponibilizados para arremate, entre automóveis e motocicletas cujos proprietários não providenciaram a liberação dentro do período legal de 90 dias.

Os lotes serão leiloados na modalidade online e diretamente pelo site da empresa leiloeira (www.loteleiloes.com.br), para pagamento à vista, no estado de conservação em que se encontram os veículos. Para participar, os interessados devem realizar cadastro prévio no site, informar dados pessoais e anexar imagens do documento de identificação com foto atualizado.

O período de visitação presencial se estende de 18 a 22 de setembro, das 8 às 13h30, na Unidade de Parqueamento do Detran, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, 2005, bairro Vila Ivonete.

Os pré-lances já podem ser realizados virtualmente. Na plataforma estão disponibilizadas imagens dos veículos para verificação. O leilão tem data marcada para o dia 27 de setembro, a partir das 9 horas.

O edital está disponível na página do Diário Oficial do Estado do Acre (DOE), na seção do Detran, a partir da página 59.