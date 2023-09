Acusado de furtar motocicleta é preso em Assis Brasil

Numa sessão das mais concorridas na Comissão do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados que marcou o lançamento da Consulta Pública do PPCerrado e contou com a ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, a deputada marcou presença, nesta quarta-feira(13), com questionamentos essenciais acerca da preservação/aproveitamento do principal bioma da região Centro-Oeste. "Por sua extensão e posição geográfica, o Cerrado é fundamental para todo equilíbrio ambiental brasileiro”, justificou. Aliás, a própria ministra compartilhou a opinião, ao enfatizar “a importância estratégica do Cerrado como ‘caixa d’água’ para o equilíbrio hídrico do Brasil”. A ministra lembrou, então, o esforço para fazer face ao verdadeiro ataque do Governo anterior à legislação ambiental e ressaltou “a feliz coincidência do Brasil contar hoje com um Governo progressista que tem dentre suas bandeiras a defesa ambiental”. Em...