Governo diz que deve orientar paciente a dar entrada em bariátrica

A prefeitura de Mâncio Lima declarou Emergência ou Estado de Calamidade nas áreas do município que foram afetadas por um vendaval no último dia 4 de setembro. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado dessa segunda-feira, 11. Conforme o decreto, assinado pelo prefeito Isaac Lima, o vendaval que durou em torno de 15 a 20 minutos, com ventos entre 88 a 102 quilômetros por hora, causou destruição e prejuízos a mais de 30 famílias dos Ramais do Feijão Insosso, Do Vinte, Do Queiroz, Do Gerino, Ramal do Banho, Do Zé Felipe e o Ramal do Batoque. O Decreto autoriza a mobilização dos órgãos municipais para atuar sob a coordenação da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, visando às ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e...