Deputado e ex-primeira dama do Acre publicam foto em clima de romance

Apesar de a situação estar longe de ser considerada tranquila quanto aos eventos climáticos em 2023, com a população enfrentando dificuldades relacionadas à qualidade do ar e ondas de calor, além da sequidão que predomina na Amazônia neste período, os dados do monitoramento de queimadas indicam números menores neste ano com relação a 2022. Em agosto deste ano, a Amazônia registrou 17.373 focos de queimadas, número 47,5% menor em comparação com o mesmo mês em 2022, quando houve 33.116 focos, de acordo com os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No Acre, a queda de registros no mês de agosto com relação ao ano anterior foi parecida, algo em torno de 50%. Foram 2.638 focos de queimadas em agosto de 2022 contra 1.388 no mesmo mês em...