Barqueiros ficam sem pagamento e aulas do ensino médio no interior ficam paralisadas

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar um suposto ato de improbidade administrativa em virtude da eventual aplicação irregular de verbas destinadas ao Fundo Municipal de Saúde no município de Tarauacá. O documento foi publicado na edição do Diário Eletrônico de segunda-feira, 11. Segundo o promotor de justiça, Júlio César de Medeiros, chegou ao conhecimento do órgão teor do termo de declarações de profissionais cirurgiões-dentistas, os quais são vinculados à Secretaria Municipal de Saúde de Tarauacá, visando a obtenção de informações no intuito de apurar a aplicação e o consequente cumprimento do piso salarial nacional aos cirurgiões-dentistas. Na ocasião, os declarantes e representantes dos demais dentistas do quadro do município, informaram que atualmente o valor do piso salarial está em R$ 3.500,00 (três...