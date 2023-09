PP prepara ato de filiação para lançar pré-candidato à prefeitura de Xapuri

O Progressistas (PP) dará o pontapé inicial à corrida pela sucessão do prefeito Bira Vasconcelos, em Xapuri. Fonte no partido informou ao ac24horas que o advogado Maxsuel Maia será lançado como pré-candidato pelo líder maior da agremiação no município, o deputado Manoel Moraes, sob as bênçãos da presidente estadual, a vice-governadora Mailza.

Para o lançamento, está prevista a realização de um grande ato de filiação no município, na próxima semana, que levará ao Progressistas alguns nomes de relevância na política local, como a atual vice-prefeita, Maria Auxiliadora, esposa de Moraes, atualmente filiada ao União Brasil (UB)

Alguns vereadores, como Clemilton Lima, do PL, e o presidente da Câmara, Eriberto Mota, PSB, também rumam ao partido do governo, que sob o comando do hoje único deputado com base na cidade tem como questão de honra ganhar a última prefeitura petista do Acre.

Consultado sobre as informações e se já existe um consenso a respeito de seu nome no partido com vistas à eleição municipal, Maxsuel Maia afirmou que está autorizado pelo partido, pelo deputado Manoel Moraes e por todo o grupo político para viabilizar a candidatura, mas foi comedido sobre a decisão final.

“Tenho o sinal verde do partido, do deputado e de todo o nosso grupo para trabalhar e viabilizar a minha candidatura. É claro que ainda é muito cedo para cravar de uma forma definitiva que o nome será o meu. Isso dependerá das pesquisas que ainda iremos realizar. Mas tenho me dedicado muito e vejo uma aceitação considerável em torno do nosso projeto”, disse Maia.

Ter sob o seu comando político a prefeitura de Xapuri é um sonho antigo do deputado Manoel Moraes, que apesar de ter garantido a esposa por dois mandatos consecutivos como vice-prefeita, sempre ao lado do petista Bira Vasconcelos, jamais obteve sucesso quando investiu na cadeira maior da municipalidade.