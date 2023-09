Mazinho entrou no jogo pela disputa do governo em 2026

Quem está se articulando para disputar o governo em 2026, é o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (foto). A sua filiação no PODEMOS foi o passo inicial. O fato do Gladson, de quem é aliado, não poder mais ser eleito, o incentivou a ser mais um nome para o Palácio Rio Branco. Mazinho confirmou ontem ao BLOG que tem metas ousadas para desenvolver o estado, criando políticas públicas novas que possam tirar o Acre do marasmo de ser um eterno dependente da política do contra-cheque. “Temos que seguir o modelo de Rondônia, que está muito na frente do nosso estado em termos de desenvolvimento”, disse um entusiasmado Mazinho. Um de seus projetos é fazer uma ferrovia ligando Rio Branco e Cruzeiro do Sul para o escoamento de cargas, deixando a BR-364 apenas para o transporte de passageiros, o que garantiria a sua conservação. Mazinho dá como exemplo de boa gestão a administração da prefeitura de Sena Madureira, que é transparente e saneada, não devendo ninguém. Também defende a municipalização da Saúde. A sua entrada no jogo vai aquecer a disputa pelo governo, pela sua conhecida ousadia política.

PARA DEIXAR CLARO

Para deixar bem claro, nunca coloquei em dúvida que a deputada Michelle Melo (PDT) tenha recebido ameaças de morte. O que defendo é que a polícia esclareça urgentemente este caso e chegue ao autor. Ninguém brinca com ameaça. E morre o assunto por aqui.

DUVIDO QUE CEDESSE

O estado é laico. Cada denominação evangélica tem o seu templo. Por isso, o presidente da FEM, Minoru Kinpara, jamais deveria ter cedido as dependências da filmoteca, bem público, para uma igreja fazer um culto de 24 horas. Duvido que cedesse o espaço para reunião de sessões de religiões de raiz afro. Antes que falem qualquer bobagem, sou de formação cristã e católico de convicção.

ESTÁ NA DISPUTA

É errado para se dizer agora que o prefeito Tião Bocalom está derrotado. Terá ainda mais de um ano de gestão. O que vai balizar a sua chance de reeleição, é como chegará na eleição do próximo ano. E como virão as pesquisas durante a campanha. É cedo para se falar o contrário.

É PARA VALER

O senador Alan Rick (UB) tem falado que a candidatura a prefeito de Rio Branco do deputado federal Ulysses Araújo (UB) é para valer, e não um balão de ensaio. Isso é bom. Quanto mais candidato, maior é o leque de opções para o eleitor decidir.

VANTAGEM NESTE CAMPO

O senador Alan Rick (UB) leva uma vantagem sobre a vice-governadora Mailza Assis, a de ser mais entrosado nos meios de comunicação, o que empodera a divulgação dos seus atos políticos. Ambos são candidatos ao governo em 2026.

OUSADIA NO FUTEBOL

O prefeito Mazinho Serafim montou um time Sub-20 de Sena Madureira e foi campeão. Está na semifinal do Sub-17. Agora será mais ousado, promete levar o time de Sena ao campeonato de profissionais.

APENAS ENSAIOS

O que vai acontecer na política até o final do ano serão apenas ensaios de alianças. A eleição municipal só vai começar a acontecer para valer a partir do início de 2024, quando o cenário das alianças estará montado.

O QUE PENSA O JV?

O Jorge Viana não deu nem um pio ainda sobre a disputa da prefeitura de Rio Branco. Depois da sua derrota para o governo se fechou em copas sobre a política regional. O que pensa o JV?

PRINCIPAL PUXADORA

A deputada federal Socorro Neri (PP) é quem comanda a sucessão no PP, por ser a presidente do diretório municipal. Me disse ontem que o nome a ser trabalhado pelo partido, é o do secretário Alysson Bestene (PP).

PODERIA ESTAR NO JOGO

Na política, um erro pode ser fatal. Se tivesse disputado a Câmara Federal, a chance do ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS) ter sido eleito era grande. E hoje seria um nome forte para disputar a PMRB. Foi ser açodado e acabou que ficou sem o mel e nem a cabaça.

SER DEPUTADO FEDERAL

Este é o foco do deputado Pedro Longo (PDT). Longo está no segundo mandato, e em ambos foi protagonista nos debates ocorridos na ALEAC.

CONHECE DO RAMO

O deputado Afonso Fernandes (PL) monta chapa para disputa eleitoral, como poucos. Se o PL quiser mesmo montar uma chapa competitiva para eleger vereadores no próximo ano, não pode abrir mão da sua experiência. O Afonso conhece o ramo.

ELEIÇÃO RENHIDA

Ainda que a oposição se una em Brasiléia para a disputa da prefeitura, mesmo assim não terá vida fácil, mas vai enfrentar uma disputa renhida com a candidata da prefeita Fernanda Hassem e do deputado Tadeu Hassem (REPUBLICANOS), Suly Guimarães. O poder num município pequeno tem seu peso numa campanha.

NÃO FORAM 10 VOTOS

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) tem um cacife alto na capital. Na eleição para o Senado teve 32 mil votos neste nicho. Por isso, a sua presença numa chapa ou como aliado, será importante. 32 mil votos não são 10 votos.

CONTINUA CALADA

A ex-deputada federal Mara Rocha ainda não se definiu sobre quem apoiará para prefeito de Rio Branco, no próximo ano. Só se sabe quem não apoiará, o ex-prefeito Marcus Alexandre.

LIBERDADE TOTAL

O fato de ter total liberdade para formatar a sua campanha e escolher o vice da sua chapa, deve ter pesado para o Marcus Alexandre disputar a PMRB pelo MDB.

FRASE MARCANTE

“Não façam aos outros aquilo que não gostaria que fizessem a ti”. Confúcio.