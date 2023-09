O jogo embolado do senado para as eleições de 2026 no Acre

Está longe a eleição de 2026. Mas as discussões em torno de quem será candidato ao Senado, já estão acontecendo. O governador Gladson Cameli (PP) deverá se afastar do governo no início de 2026, e ser candidato a senador. O senador Sérgio Petecão (PSD) já declarou publicamente que deverá disputar a reeleição. O senador Márcio Bittar (UB) se articula no campo da direita e extrema-direita para buscar um novo mandato. E o prefeito Bocalom já manifestou, também, que ganhar a eleição para o Senado, está no seu foco. Como serão apenas duas vagas em disputa, dois vão sobrar. Façam seus jogos e suas apostas sobre quem vai embarcar para Manacapuru.

O PROBLEMA É O DESGASTE

O PT e o PCdoB têm quadros de qualidade. Mas só que ambos estão num patamar de desgaste alto na capital. Esse cenário complica para que um dos dois partidos indique o vice do Marcus Alexandre na disputa da PMRB. Isso reforçaria o discurso adversário de que ele usa o MDB como camuflagem e continua a ser manipulado por partidos de esquerda. Nessa errata acho que o Marcus não entra.

NOME QUE ASSUSTA

Comenta-se no PSD de que a vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD) pode ser candidata a vereadora. É um nome que assusta quem quer disputar pelo partido. E por um motivo básico: ser mulher do senador Sérgio Petecão (PSD), que jogaria pesado para lhe eleger. Lógico. Quem entraria numa chapa do PSD com a Lene Petecão, irmã do Petecão; e com a Marfisa, mulher do Petecão? Só um doido.

META AO LONGO PRAZO

A meta do prefeito Tião Bocalom a curto prazo é se reeleger. A longo prazo é ser candidato ao Senado em 2026. A sua candidatura ao Senado é que levou ao rompimento político com o senador Sérgio Petecão (PSD).

MEDIR AS PALAVRAS

O Gladson tem que mensurar o que vai falar para não agir sob emoção, e pela repercussão ter depois que procurar remendar. Foi assim no carão público que deu no seu chefe do gabinete Militar, Coronel Messias, e no caso de ter dito que será candidato a senador e apoiará a vice Mailza Assis a governadora.

QUEM MORRE DE VÉSPERA É PERU

“Luiz Carlos, é um erro se pensar que a Jéssica Sales vai derrotar facilmente o prefeito Zequinha, que tem um grupo forte ao seu lado. E a Jéssica só tem o pai Vagner Sales, que fora do poder não tem a força como quando era prefeito. Quem morre de véspera é o peru”. Postagem enviada por leitor de Cruzeiro do Sul.

ATÉ O FIM DO ANO

Pelo que ouvi de dirigentes do PP, o partido quer resolver antes do fim do ano, a situação de ter dois candidatos a prefeito de Rio Branco. Uma das soluções defendidas é que o diretório municipal se reúna e tire uma posição que o pré-candidato a ter seu nome trabalhado é o do secretário Alysson Bestene.

FORÇA DO MANDATO

O prefeito Tião Bocalom não seja tão otimista, em ser o candidato a um novo mandato pelo PP. É bom ir pensando num Plano B. E nem aposte na direção nacional. Quem tem força em Brasília é quem tem mandato federal, no caso a deputada federal Socorro Neri (PP), que não lhe apoia.

VOTO NA URNA

Chega ser hilário os bolsonaristas comemorarem o fato de que no 7 de Setembro com o Bolsonaro, ter mais público do que com o Lula. Sabe o que isso significa? Nada! O que vale é voto na urna, e isso faltou ao Bolsonaro. Se isso tivesse alguma valia o Lula não seria presidente.

ACABOU A FARRA DA GASTANÇA

A chuva de recursos que desabou em forma do FPE gordo para as prefeituras na gestão do Bolsonaro, foi por conta da pandemia. Os prefeitos aproveitaram a gordura e gastaram fartamente sem mirar que eram repasses extras e não permanentes. A pandemia e a farra da gastança acabaram. Não tem razão essa choradeira da queda de recursos. É na dificuldade orçamentária que se conhece o bom gestor.

CLARA SIMPATIA

Nunca falou nada a esse respeito com ninguém. Mas pela forma simpática como o deputado Luiz Gonzaga (PSDB) se refere ao senador Alan Rick (UB), não vou me admirar se vier a lhe apoiar para o governo em 2026.

NÃO PODE COLOCAR UMA PEDRA

A secretaria de Segurança tem a obrigação de revelar publicamente como se encontra a apuração da suposta ameaça de morte à deputada Michelle Melo (PDT). Até para dirimir qualquer dúvida do estranho episódio.

NÃO LIBERA

O PDT correu e se posicionou que não vai liberar nenhum de seus deputados para entrar em outro partido. O recado do presidente Luiz Tchê (PDT) teve o endereço da deputada Michelle Melo (PDT).

PRATO QUE SE COME FRIO

Os grupos do senador Sérgio Petecão (PSD) e da ex-deputada federal Vanda Milani (PROS), devem apoiar em Senador Guiomard a forte candidatura a prefeito do ex-vereador Gilson da Funerária. Para Petecão, a disputa terá um sabor especial, o de dar o troco ao vice-prefeito Ney do Miltão -expulso do PDT- que o traiu na campanha e apoiou a candidatura do Gladson. A vingança é um prato que se come frio.

O BOI NÃO DANÇA

A articulação política do governo é uma espécie de central de pepinos. Se o secretário Alysson Bestene quiser popularizar seu nome tem que sair de lá e pegar uma secretária operativa, que atue junto aos bairros. Sem isso, o boi não dança.

SEM ESTRUTURA É BARRA

O deputado Emerson Jarude (NOVO) terá dificuldade de fazer decolar a sua candidatura a prefeito da capital. Seu partido se resume no Acre, apenas ao seu nome. E o NOVO é um partido sem grupo, sem base, o que dificulta uma candidatura majoritária.

NÃO ESTÁ ERRADO

O presidente do MDB, Flaviano Melo, não está errado ao empurrar a escolha do nome para vice do Marcus Alexandre, para o próximo ano. É preciso saber primeiro como ficará o cenário das alianças em 2024.

PRESENTE NAS COMISSÕES

O deputado Manoel Moraes (PP) mandou mensagem esclarecendo que sempre foi assíduo nas sessões da ALEAC. Explicou que quando não é visto no plenário, é porque está trabalhando nas comissões legislativas.

MAIS JESUS

No ano passado a Marcha para Jesus se transformou num palanque, para pedir votos ao então presidente Bolsonaro. O que menos se falou foi em Jesus e sua palavra. Vamos ver se este ano os organizadores vão cumprir a palavra de despolitizar o evento. Ano passado foi vergonhoso.

DECISÃO INTELIGENTE

A oposição decidiu que terá apenas um candidato a prefeito de Epitaciolândia. É uma decisão inteligente. Com mais de uma candidatura só beneficiaria o prefeito Sérgio Lopes (PL), que disputará a reeleição.

FRASE MARCANTE

“As palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras”. Lao-Tsé,