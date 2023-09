Entidades se solidarizam com Michelle Melo após deputada denunciar ameaça de morte

Quem poderia imaginar que há cerca de apenas (e tão somente) nove meses o PROGRESSISTA, o União Brasil e o Republicanos fariam parte do governo de esquerda do presidente Luís Inácio Lula da Silva, do PT. É, quem poderia? Não apareceu nem mesmo uma pitonisa para prever com sua bola de cristal comprada em uma loja de ferragens. Acredite se quiser: Os três partidos, juntos com o PL, emergiram das urnas integrando o movimento bolsonarista. Porém, como tudo no universo (até o próprio universo) tem começo, meio e fim, Bolsonaro é um ex em processo de decadência política. Já não tem a mesma empáfia comum aos que estão no poder. A empáfia agora é do Lula que, em nome do combate à fome, faz a simbiose com o centrão. Como...