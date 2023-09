Homem é atacado e ferido com terçadadas na cabeça em emboscada no interior do Acre

Na noite de 5 de setembro, um homem identificado como Milton Souza de Macedo, de 43 anos, residente no ramal São João do Itur, interior do Acre, foi alvo de uma violenta agressão por parte de indivíduos desconhecidos, que o atacaram com golpes de facão.

De acordo com as informações obtidas pelo site Yaco News, Milton estava na casa de amigos e, ao retornar para a fazenda onde trabalha e também reside, foi surpreendido por dois agressores que o abordaram e imediatamente o atacaram. Os agressores fugiram do local, deixando a vítima gravemente ferida com quatro golpes na cabeça e quatro nas costas.

Milton foi encontrado caído por pessoas que passavam pelo ramal, que imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Uma ambulância de Capixaba foi enviada para prestar os primeiros socorros e transportar a vítima para o Pronto-Socorro de Rio Branco (PS). A Polícia Militar (PM) também compareceu à cena do crime para coletar informações e iniciar a busca pelos agressores, que, segundo indícios, podem ser moradores da região. A investigação está em andamento.

Com informações de Yaco News.