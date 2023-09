Após subida, Rio Acre baixa 10 cm em 2 dias e Rio Branco pode ter maior seca da história

Após as chuvas da semana passada e uma breve subida no nível do Rio Acre, o manancial voltou a baixar de forma considerável nos últimos dois dias. Em 48 horas, o nível do Rio baixou 10 centímetros e na medição desta quarta-feira, 6, a cota é de 1,58m.

A redução em ritmo forte preocupa ainda mais a Defesa Civil. Mesmo com previsão de chuva para o próximo domingo, 10, a situação é preocupante. “Nós temos uma previsão de chuva para domingo, mas não é suficiente para não nos preocuparmos. Até porque quando tem uma chuva, na sequência, a gente verifica uma redução mais forte do rio”, declara Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco.

A previsão, conforme os níveis atuais de redução do nível do Rio Acre na capital acreana, é que Rio Branco possa alcançar a menor cota já registrada do manancial. No início de outubro do ano passado, o nível do Rio Acre chegou a 1,25m. “Infelizmente eu trabalho com essa previsão. Temos que ficar preparados sempre para o cenário mais negativo e por isso já executamos o nosso plano de contingência”, destaca Falcão.