Técnico de enfermagem é acusado de assédio sexual contra paciente

O governo do Acre publicou na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 5, a convocação para posse dos aprovados no concurso público do Instituto Socioeducativo (ISE), conforme edital n.º 078 Sead/ISE, de 11 de agosto. Os aprovados no concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior do ISE foram convocados por meio de edital nº. 080/Sead/ISE, de 4 de setembro de 2023. Para a posse, o candidato, caso atenda ao solicitado no subitem 3,2 do edital, deverá comparecer a um dos seguintes endereços no dia 6 de setembro, às 9h: Rio Branco: Sede do Instituto Socioeducativo – Rua Rui Barbosa, 469, Centro. Cruzeiro do Sul: Centro Socioeducativo Juruá – Rua Pedro Teles, 596 – bairro Manoel Terças. O candidato poderá obter informações referentes a esse concurso...