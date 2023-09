“Nós vivemos na Amazônia e a política da atual gestão é desmatamento zero, qual a contrapartida econômica para o Acre?”, questiona Duarte

O deputado federal Roberto Duarte (Republicanos), manifestou sua preocupação nesta terça-feira (05) com os investimentos destinados ao Acre no Plano Plurianual (PPA) 2024 – 2027, recentemente encaminhado ao Congresso Nacional pelo governo do presidente Lula. O deputado alega que os recursos alocados para a região são insuficientes e não atendem às demandas essenciais do estado.

O PPA é um importante instrumento de planejamento que estabelece as diretrizes, objetivos e metas do governo federal para um período de quatro anos, incluindo investimentos em diversas áreas, como infraestrutura, saúde, educação e segurança pública.

No caso do Acre, o deputado Roberto Duarte ressaltou que apenas quatro investimentos foram previstos no PPA 2024 – 2027, sendo que um deles já estava previsto com emenda de bancada para iniciar neste ano. O projeto em questão é a construção da ponte sobre o Rio Juruá, com acesso ao município de Rodrigues Alves, que já havia sido contemplado pela emenda de bancada de 2023.

“Nós vivemos na Amazônia e a política da atual gestão é desmatamento zero, qual a contrapartida econômica para o Acre? É muito pouco! Um absurdo e desrespeito com o povo Acreano”, lamentou o deputado. “O Acre enfrenta desafios significativos em diversas áreas, e esperávamos um compromisso maior do governo federal com nosso estado, já que foi propalado mais de R$ 20 bilhões para o Acre”, afirmou.

Um dos principais pontos de preocupação do deputado é a ausência do projeto do Hospital Universitário no PPA. O Hospital Universitário é uma demanda aguardada há muito tempo pela população do Acre e é considerada fundamental para a melhoria da saúde pública na região.

Os quatro investimentos previstos para o estado, de acordo com o PPA, são:

• A construção da Sede da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rio Branco, que visa fortalecer a segurança nas estradas do estado.

• A construção da ponte sobre o rio Juruá com acesso ao município de Rodrigues Alves, que já estava prevista com emenda de bancada para 2023.

• O prolongamento da ponte sobre o rio Tarauacá, uma obra de infraestrutura importante para a mobilidade na região.

• A construção do contorno rodoviário em Brasiléia, visando melhorar a logística e o desenvolvimento econômico na área.