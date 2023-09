Jovem atropelada por carro na Sobral teve alta no mesmo dia do Pronto-Socorro

Em seu primeiro discurso como novo Líder do Governo, deputado Manoel Moraes (PP), disse nesta terça-feira na tribuna da Assembleia Legislativa (5) que a Mesa Diretora da Casa tem dado condições para que os colegas façam trabalho digno. “Sou trabalhador e leal. Estudei, fiz economia, fui 25 anos servidor federal e depois entrei na política. Hoje, tivemos problema, mas não vejo dificuldade de ser Líder do Gladson”, completou, elencando as vitórias do governador do Acre. “Não é um político qualquer”. O novo Líder discorreu sobre o trabalho da gestão do atual governo, afirmando que muita coisa tem sido feita, como os concursos que ofertam centenas de vagas, estradas, ramais, nova maternidade em Rio Branco e muito mais. Para ele, ser Líder do Governo “talvez seja a pior profissão na Assembleia”,...