Câmara de Epitaciolândia aprova emenda e município terá 11 vereadores

O Presidente da Associação de Bares, Restaurantes, Conveniências, Distribuidoras e Eventos do Acre (Abracre), o empresário Leôncio Castro, comemorou nesta terça-feira, 5, a sanção da lei que amplia o horário de funcionamento das lojas de conveniências em postos de combustíveis para 1h da madrugada na capital acreana. Castro destacou que com a lei em vigor, as expectativas são boas para os empresários do ramo, principalmente, na geração de emprego e renda. "É uma reivindicação antiga, estamos desde 2021 atrás disso. Acredito que com a extensão do horário, possamos abrir mais postos de trabalho em Rio Branco, pois aumenta o movimento nas conveniências. É uma grande vitória para a associação", declarou, dizendo que o setor é o 4°`na geração de emprego no Acre. Apesar da felicidade com a lei sancionada, Leôncio...