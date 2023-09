Ulysses garante liberação de R$ 573 mil para construir quadra esportiva no Calafate

Dez mil jovens da Regional do Calafate – formada por 18 bairros e uma população de 55 mil habitantes – passarão a dispor nos próximos meses de uma moderna quadra de grama sintética coberta para a prática de atividades esportivas. A construção da quadra no bairro Israel Lira, cuja ordem de serviços foi lançada hoje, 04.09, será possível graças o empenho do gabinete do deputado federal Coronel Ulysses (União/AC), em Brasília.

Após assumir, Ulysses agiu para garantir a liberação de R$ 573.000,00 de emenda parlamentar [da ex-deputada federal Mara Rocha] para a obra. Os recursos estavam parados há quatro anos e prestes a retornarem aos cofres da União. Graças à intervenção de Ulysses, o montante foi liberado para a obra no valor de R$ 946.036,97. Do montante, R$ 373.039,11 são próprios da Prefeitura de Rio Branco.

Ao lançar a ordem de serviços da quadra, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), agradeceu o empenho do deputado Coronel Ulysses em garantir o desbloqueio dos recursos. “Obrigado Ulysses por ajudar a população de Rio Branco e, principalmente, por sua atuação lá em Brasília por ajudar a desbloquear [recursos de emendas] o que está bloqueado”, destacou Bocalom, ao lançar a ordem de serviços da quadra ao lado de Ulysses, do vereador Ismael Machado (PSDB), lideranças políticas e daquela comunidade.

Ulysses disse que, há alguns meses, recebeu em seu gabinete em Brasília o vereador Ismael Machado para tratar da liberação dos recursos. “Os recursos seriam devolvidos aos cofres da União. Mas, graças do empenho do gabinete, em menos de uma semana [após receber o pedido] conseguimos resolver todas as pendências no Ministério do Esporte, e o dinheiro foi liberado. Agora, teremos mais uma obra para atender a comunidade”, disse Ulysses, entusiasmado.

“Estive lá em Brasília, no gabinete do Coronel Ulysses, e conseguimos junto ao Ministério do Esporte e à Caixa Econômica Federal destravar esse convênio para a construção da quadra”, lembrou o vereador Ismael. De acordo com ele, “a atuação de Ulysses foi indispensável para colocarmos essa obra à disposição da população”.

Mais 7 quadras em outros municípios

O presidente da Associação de Moradores do Israel Lira, Fábio Silva, também destacou o empenho do deputado Coronel Ulysses em garantir os recursos para a obra. Para ele, a atuação de Ulysses o fato dele lutar pelos recursos de emenda apresentada por ex-deputado [Mara Rocha] demonstra que seu espírito público está acima de questões políticas. “Parabéns ao Coronel Ulysses, que colocou toda a estrutura de seu gabinete à disposição para o destravamento desses recursos”.

Ulysses explicou que, desde 2019, os recursos foram disponibilizados para a construção da quadra, mas, em função da burocracia da máquina pública, não eram liberados. “Após tomarmos conhecimento da situação, nosso gabinete entrou em ação. Em dois dias de trabalho, conseguimos, finalmente, liberar os recursos”, disse Ulysses durante o lançamento da ordem de serviço.

Para Ulysses, a construção de quadras esportivas representa um grande benefício para os jovens, “pois, através do esporte, é possível evitar que muitos caminhem no mundo da criminalidade”. E, nesse sentido, Ulysses anunciou que destinará emendas no Orçamento da União para a construção de outras 7 quadras de grama sintéticas – e também cobertas, como a da Regional do Calafate – em outros municípios do Acre. Cada emenda será no valor de R$ 1,5 milhão, segundo o deputado acreano.