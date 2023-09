Programa Saúde forma mais de 25 novos técnicos em Agentes de Saúde e Endemias em Brasiléia

Neste final de semana aconteceu em Brasileia a formatura de 29 formandos nos Cursos Técnicos de Agente Comunitário de Saúde e do Curso Técnico em Vigilância em Saúde. A Cerimônia Social de Conclusão dos Cursos Técnicos do Programa ‘Saúde com Agente’ foi realizada no Salão de Eventos Art Eventos em Epitaciolândia.

Participaram Secretário Municipal de Saúde Francélio Barbosa, Gerente de Organismo de Política para as Mulheres (OPM), Suly Guimarães, Gerente de Atenção Básica da Saúde Kallyne Torres, Vereador Rogério Pontes, Preceptoras dos Cursos, familiares e convidados dos formandos.

O Programa Saúde com Agente tem 200 mil estudantes matriculados nos dois cursos técnicos, 4400 tutores e supervisores de tutores, 1100 preceptores e supervisores de preceptoria.

Além da oferta dos dois cursos técnicos foi oferecida formação continuada para tutores e preceptores mediante um curso de extensão. Outro destaque foi a realização de uma pesquisa nacional sobre o perfil e atuação dos agentes de saúde em todo o país.

A iniciativa visa melhorar os indicadores de saúde, a qualidade e a resolutividade dos serviços da Atenção Primária Também no município e reforça a valorização dos Agentes, que desempenham papel relevante como educadores para a cidadania na Saúde, por meio de maior atuação na prevenção e no cuidado das pessoas.

Programa criado pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde – SGTES, em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde – Conasems, é o maior programa de formação técnica na área da saúde no formato hibrido (metodologia na qual estudantes vivenciam o processo de aprendizagem por meio das modalidades presencial e a distância, de forma integrada) do País.

Secretário de Saúde Francélio Barbosa fala da importância dessa formação para os profissionais técnicos em Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias e a população de Brasileia.

“Momento de muita alegria para todos nós e marcante para todos os 29 formando Agente Comunitário de Saúde e Agente de Endemias do nosso município e agora também são técnicos nessas áreas, muitos dos serviços não conseguiram fazer antes por que faltava essa formação. E hoje estamos realizando Graças a Deus e em parceria com o Ministério da Saúde e o Conasems através desse importante Programa Saúde Com Agente. Agradecemos também à Prefeita Fernanda Hassem pelo apoio e ter proporcionado para todos os formandos essas linda festa de formatura. Quem ganha com mais esses profissionais técnicos em saúde em nosso município é a população.” Enfatizou.