Deputado Coronel Ulysses visita comunidades isoladas do Acre

Após uma semana de trabalho intenso em Brasília, o deputado federal Coronel Ulysses (União/AC) cumpriu extensa agenda em Rio Branco e na comunidade de Vila Verde, no km 58 da Estrada Transacreana. Ali, na companhia do prefeito Tião Bocalom (PP), o deputado participou da inauguração de obras de infraestrutura do povoado – um total de 1.300 metros de asfalto em nove ruas –, ouviu populares e colocou seu mandado na Câmara dos Deputados à disposição dos moradores da comunidade, a exemplo do que tem feito por onde passa.

Além do asfaltamento das ruas, Vila Verde recebeu 100% de iluminação pública, toda em LED, como parte do programa Cidade Iluminada. A Prefeitura de Rio Branco investiu R$ 500 mil – de recursos próprios – para realizar as obras de infraestrutura e urbanizar a vila. A comunidade no passado foi um Projeto de Assentamento do Incra – o PAD Figueira e, atualmente, se constitui numa espécie de “cinturão verde” nos arredores de Rio Branco, a capital do Acre.

“Onde vamos, procuramos saber o que as pessoas estão precisando para viver melhor e, assim, através do nosso mandato em Brasília, buscaremos soluções para os diversos problemas apresentados”, explicou Ulysses. Quando não está em Brasília exercendo suas atividades parlamentares, Coronel Ulysses tem se embrenhado em comunidades do Acre para escutar a população para ouvir suas reivindicações para planejar sua ação parlamentar em favor dos acreanos.

A comunidade de Vila Verde, a exemplo de outras encravadas no interior do Acre, é carente de serviços públicos essenciais nas áreas de infraestrura, saúde e apoio à produção. Mas, ultimamente, a Prefeitura de Rio Branco está investindo mais na comunidade. E Ulysses foi até ao local para sentir as necessidades locais. Ao sair de lá, Coronel Ulysses disse que, em Brasília, “o povo de Vila Verde pode contar com nosso mandato”. “Vamos trabalhar para que o povo dali tenha sempre mais dignidade”, assegurou Ulysses, que, no decorrer desta semana cumprirá uma extensa agenda de visitas a comunidades acreanas.