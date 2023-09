Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves terão novos promotores

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta segunda-feira, 4, o edital de abertura do Processo Seletivo Simplificado para Seleção de Estagiários, para atender as necessidades do Governo do Estado do Acre, em parceria com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). As inscrições podem ser feitas a partir desta terça-feira, 5 a partir da meia-noite até o próximo dia 25, pelo e-mail eletrônico [email protected] . O estágio supervisionado terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do Governo do Estado do Acre. Os valores são de R$ 574,00 para estágios de alunos cursando o ensino médio e de R$ 784,00 para estudantes de curso superior. A documentação necessária e as demais condições estão no documento abaixo.