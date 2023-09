Chuvas elevam nível do Rio Acre em mais de 20 centímetros nos últimos dias

Quatro produtores acreanos de café da categoria robusta participam participaram no final da última semana, da rodada de negócios internacional ExportaBR, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), em Cacoal (RO), com compradores de 18 países. O convite se deu por intermédio da Secretaria de Estado de Agricultura, tendo em vista a qualidade do produto que vem sendo cultivado no Acre. Os produtores são Celso Timpurim e Vanderlei de Lara, ambos do Ramal do Granada, em Acrelândia; Abílio Caetano, do Projeto de Assentamento Tocantins, em Porto Acre; e Keyty Kety Espindola, da Reserva Chico Mendes, em Brasileia. O grupo tem obtido visibilidade graças às amostras de café que vêm sendo preparadas para participar do Primeiro Concurso de Qualidade do Café (Qualicafé), que está em andamento com a...