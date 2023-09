Peão de Mâncio Lima vence rodeio da Expoacre Juruá e ganha carro do governador

Com 237 pontos, o peão Bruno Lemos, do município de Mâncio Lima, é o grande vencedor do Rodeio da Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul. A final do Rodeio, na noite deste sábado,2, com a Arena lotada, foi cheia de emoção e a taça fica no Vale do Juruá.

A exemplo da Feira de Rio Branco, em vez da moto prevista na premiação, ele ganhou do governador Gladson Cameli, um carro e mais R$ 8 mil. De acordo com a Assessoria de Comunicação, o veículo é um presente pessoal de Gladson, com dinheiro dele e não do governo do Estado. A moto ficou para o segundo colocado.

A surpresa foi feita com a apresentação do vídeo do governador em um telão na Arena de Rodeio durante a competição que contou com mais de 50 peões de vários municípios do Acre e Amazonas.

O vice-campeão, Júnior Moura, de Tarauacá, levou a moto e R$ 5.500, o 3° Genásio Santos, de Feijó, ganhou R$3.000. O 4° no ranking, Caio Oliveira, de Cruzeiro do Su, embolsou R$2.000 e o 5°, Osmar Oliveira, também de Cruzeiro do Sul, ficou com R$1.000.

O campeão, Bruno Lemos, que por problemas de saúde, ficou um ano afastado das arenas, agradeceu pela premiação. ” Só tenho a agradecer a Deus pela minha recuperação e pela vitória e a premiação”, destacou ele.