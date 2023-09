Noite de sábado foi de grande movimento na Expoacre Juruá

O evento de boas-vindas do MDB a Marcus Alexandre, realizado ontem (2), no auditório da Livraria Paim, foi marcado por uma falsa surpresa: a presença do senador pelo PSD do Acre. Sergio Petecão esteve na sede do partido na manhã de sexta-feira. Conversou com os “cabeça branca” da famosa Mesa Azul. O espírito da conversa reservada era “Petecão, não adianta o lundum. Trinca os dentes e segue conosco. Vem com a gente!” Diplomatas, os homens de direção do Glorioso foram corteses com o dono do PSD acreano. Flaviano Melo e a tropa emedebista sabem que Petecão não tem alternativa viável a não ser reforçar as trincheiras do MDB. Mesmo tendo ciência disto, cuidadosos com a importância dos gestos na política, chamaram o senador para uma conversa prévia. Preste atenção o...