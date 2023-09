Isenção IPVA na Expoacre Juruá aumenta venda de veículos

A exemplo da Feira de Rio Branco, a Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, também tem venda de veículos com isenção do Imposto Sobre Veículos Automotores – IPVA. A medida adotada pelo governo do Estado, a pedido da Associação Comercial, Industrial e Agrícola – Acisa, desde o dia 1° de agosto se estende até 15 de setembro.

Além da isenção de um ano dada pelo governo do Estado, as concessionárias também estão dando mais um ano de IPVA para os clientes que levaram o carro até o dia 15 de setembro.

As 4 concessionárias que estão na Expoacre Juruá, conseguiram fechar negócios antes e durante o evento.

A Comauto Juruá, que tem carros de R$ 75 a R$ 155 mil vendeu 3 veículos na Expoacre Juruá, até a noite deste sábado,2.

“Essa isenção já começou desde a Expoacre de Rio Branco, então desde lá a gente teve aumento de vendas e aqui na Expoacre Juruá, até agora vendemos três carros para pessoas que souberam dessa isenção e vieram fazer negócio”, conta.

O funcionário público Victor Daniel da Silva e a noiva dele, Ane Kelly, foram escolher um carro e gostaram de um modelo Fastback. O valor do IPVA deste modelo é de cerca de R$ 1.500.

“Ficar dois sem pagar IPVA é bom. Vamos analisar tudo pra fazer um bom negócio”, disse ele, que recebeu muito incentivo da noiva para adquirir o veículo. “É o que ele está precisando”, analisou ela.

Na Honda, a isenção também é de dois anos do IPVA. O gerente, Edvaldo Nascimento, diz que de fato, a isenção do governo, complementada pelas empresas, faz diferença nas vendas.

“Essa parceria do governo com a Acisa fez de fato aumentar as vendas, que até o dia 15, ficarão aquecidas. A pessoa vem, vê a moto, as possibilidades e vantagens e faz negócio”, relata.

A servidora terceirizada Nadya Ubim Frazão, aproveitou a possibilidade de parcelar a moto em até 48 vezes e comprou o primeiro veículo na Yamaha. A isenção foi um atrativo a mais.

“Coube no meu bolso o valor da parcela e a isenção do IPVA foi o incentivo que faltava para eu ter minha primeira moto”, destaca.

Isenção

Atendendo a uma solicitação da Associação Comercial, Industrial e Agrícola – Acisa, o governo do Estado isentou do IPVA, o primeiro emplacamento dos veículos no período 1º de agosto a 15 do mês de setembro deste ano.

Segundo o presidente da Acisa, Marcelo Moura, Na Expoacre em Rio Branco, foram vendidos mais de 50 veículos.

Em Cruzeiro do Sul, o presidente da Associação Comercial do Alto Juruá, Luís Cunha, também comemorou a isenção do IPVA, dada pelo governo do Estado e alongada pelas empresas. “Todos ganham, quem compra, vende e incentiva”, avalia ele.