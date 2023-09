Tarauacá diz que suspensão de Centro de Tratamento à TEA se deve a atraso de recurso

A Prefeituras de Tarauacá informou à imprensa que a suspensão temporária do Centro se Tratamento e Integração Social (Centrin), que atende cerca de 80 crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA), se deve, como em outras cidades do país, ao atraso no envio de recurso federal.

O repasse esperado é fruto de emenda parlamentar do ex-deputado federal Jesus Sérgio. “A demora no repasse prejudica o trabalho assistencial desenvolvido em Tarauacá”, diz a nota.

Veja a nota completa:

A Prefeitura de Tarauacá, por meio da Secretaria de Saúde, informa à população do município, que os atendimentos no Centro de Tratamento de Integração Social (Centrin) foram suspensos temporariamente devido ao atraso no repasse do incremento PAB, recurso destinado pelo Governo Federal que pode ser utilizado para custear o tratamento de crianças com Transtorno de Espectro Autista (TEA).

A gestão municipal, em nome da prefeita Maria Lucinéia, ressalta seu comprometimento com esse público, assim como a todos os tarauacaenses. Porém, a demora no repasse, solicitado ao Executivo por Jesus Sérgio, ainda no seu mandado de deputado federal, prejudica o trabalho assistencial desenvolvido em Tarauacá.

A Prefeitura aguarda o envio do recurso, destinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por meio do Fundo Nacional aos Fundos Municipais de Saúde, para dar continuidade às ações, que são prioridade na atual gestão do município.

Atenciosamente,

Maria Lucinéia – Prefeita de Tarauacá