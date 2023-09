Ministra dos Povos Indígenas chega ao Acre e participa de festival Yawanawa

Neste sábado, 2, a programação da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, começa mais cedo. Às 16h haverá treino de motocross ao lado da arena Juruá e dentro da Arena, no mesmo horário, será realizada a Prova do laço. Não haverá show nacional e os cantores locais se revezam no palco da Fundação de Cultura Elias Mansour, a partir das 20 horas. As 20 horas também terão início as 8 lutas de MMA do Nauás Combat XVIII. A entrada será de dois quilos de alimentos. Por volta de 20h30, terá início a grande final do Rodeio com premiação de R$ 20 mil e uma motocicleta. MMA na Expoacre Este é o segundo ano consecutivo da realização do Nauás Combat na Feira de Cruzeiro do Sul. A primeira luta, de peso-galo...