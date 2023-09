Michelle é destituída da liderança do governo e Manoel Moraes assume função

O núcleo político do governador Gladson Cameli que comanda a SEGOV e o Gabinete Civil, resolveu dar uma resposta dura ao grito de independência da líder do governo na ALEAC, deputada Michelle Melo (PDT), que em um discurso essa semana que tirou a Assembleia Legislativa do marasmo em que se encontrava, em que apontou vários erros do governo; como o abandono das famílias despejadas da invasão do Irineu Serra, o abandono da Biblioteca Marina Silva e o anunciado no corte no número de servidores terceirizados, e convidou o experiente deputado Manoel Moraes (PP) para assumir a liderança do governo na ALEAC.

A confirmação foi feita nesta noite ao BLOG pelo parlamentar. Segundo Moraes, há muito tempo ele vinha recebendo convite da equipe política do governo para assumir a liderança.

“Até então não tinha aceitado, mas depois do discurso dessa semana da deputada Michelle Melo (PDT) criticando atos do governo Gladson, resolvi aceitar e a partir da próxima terça-feira já estarei à disposição para assumir a função. Quem é líder do governo não pode criticar o governo, como fez a deputada Michelle, mas tem que defender, e não se juntar à oposição. Vou para a liderança para ajudar o governador Gladson, e não para lhe criticar”, enfatizou o deputado Manoel Moraes (PP).