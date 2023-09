Marcus diz que está disposto a andar a pé por toda Rio Branco e Vagner crava: “nossa maior liderança”

O ex-prefeito Marcus Alexandre foi apresentado oficialmente como pré-candidato do MDB à prefeitura de Rio Branco para as eleições de 2024. O evento de boas-vindas da militância ocorreu na manhã deste sábado, 2, no auditório da Livraria Paim, no centro da capital.

Animado com a presença de dezenas de militantes do MDB e também de partidos de esquerda, Marcus defendeu uma ampla aliança para trabalhar por Rio Branco. “Eu convido a todos a se juntar com o nosso time. Eu sei que será uma missão difícil, mas estou disposto a andar todas as ruas de Rio Branco a pé para levar as melhores propostas e esperança para as pessoas”, disse.

Alexandre lembrou ainda de uma música que ele sempre escuta em bons ou maus momentos. Ele pediu para a juventude responsável pela batucada que tocasse “Tá Escrito”, da banda Revelação, sucesso no início dos anos 2000. Foi esse tom que finalizou a fala de Marcus com uma grande festa.

Durante o evento, a mãe de Marcus Alexandre, Dona Tânia Médico, se filiou ao partido sendo aplaudida pelos presentes. “Isso é um ato de amor”, disse Marcus.

O ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales usou a palavra para reforçar a importância de Marcus. “Você não é qualquer pessoa no MDB, hoje você é a nossa maior liderança do partido no Acre e vai nos ajudar em todos os sentidos, em Rio Branco e no Juruá”, frisou.

A presidente do PV, Shirley Torres, enalteceu o trabalho de Marcus e defendeu que a mulher seja valorizada no processo eleitoral. Ela enfatizou ainda que Marcus será “prefeito e muito em breve nosso governador”, disse.