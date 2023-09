Boa parte dos municípios acreanos em fronteira com Peru e Bolívia se situam em altitudes superiores a 200 metros do nível do mar. Marechal Thaumaturgo, por exemplo, está a 245m acima do nível do mar; Assis Brasil, ainda mais próximo do Peru, a 239m; e Brasiléia, na divisa com a Bolívia eleva-se a 250 metros. Mas uma grande parte do Acre está em altitudes inferiores. A capital, Rio Branco, localiza-se a 153m. A Universidade de São Paulo produziu um mapa para mostrar a altimetria do relevo brasileiro. Entre as informações existentes na base de dados do Centro de Estudos da Metrópole (CEM), sediado na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP e no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), estão as da Altimetria Média Municipal do...