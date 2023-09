Final do Rodeio e luta de MMA na Expoacre Juruá será neste sábado

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Luiz Gonzaga, participou da inauguração da sede do Procon e IPEM na cidade de Cruzeiro do Sul na manhã de sexta-feira (1). Gonzaga parabenizou o governo do Acre e Prefeitura de Cruzeiro do Sul pela parceria que resultou na instalação do Procon e IPEM no Juruá. “Quero parabenizar todos os envolvidos nesse projeto que vai beneficiar toda a população do Juruá. Faço um agradecimento especial ao governador Gladson e prefeito Zequinha que trabalharam juntos pela instalação de dois órgãos que defenderão os direitos do povo”, disse. No final da tarde, Luiz Gonzaga prestigiou a cerimônia do casamento coletivo que faz parte do Projeto Cidadão. Gonzaga desejou felicidades aos 500 casais que oficializaram o matrimônio na Arena Juruá. “Desejo aos 500 casais...