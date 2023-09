Em Cruzeiro do Sul, Sistema OCB ministra curso de cooperativismo para fortalecer a cadeia produtiva do café na região

Com o objetivo de fortalecer a cultura do café na região do Vale do Juruá, a Organização das Cooperativas Brasileiras no Acre (Sistema OCB/Sescoop) promoveu em parceria com a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e a Coopercafé, um curso de Cooperativismo para mais de 60 cooperados e interessados no tema, neste sábado, 2, no auditório da Universidade Aberta do Brasil (UNB), no Centro de Cruzeiro do Sul.

O curso visa capacitar os participantes sobre os fundamentos e valores do cooperativismo. O conteúdo programático prevê apresentar habilidades que vão permitir ao aluno efetuar atividades de assessoramento no processo de constituição de cooperativas, planejamento e execução de processos técnico-administrativos voltados a cooperativas de diversas modalidades e ramos.

Os facilitadores da capacitação foram o Superintendente do Sistema OCB/Sescoop no Acre, Émerson Gomes e o Gerente de Desenvolvimento de Cooperativas da instituição, Rodrigo Forneck.

O curso contou com a presença de produtores rurais de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

Coops no Juruá

No Vale do Juruá existem 10 cooperativas ativas e regulares ligadas ao Sistema OCB, entre elas a Coopercafé, Cooperfarinha, Coopersonhos, Central Juruá, Juruá Alimentos, Cooptrans, Cooptrace, Cooperpeixes, Coopfrutos, Coapex, que atuam nos ramos da agricultura familiar, do transporte e tem forte produção da farinha, reconhecida internacionalmente pela qualidade e também do café.

União de esforços para fortalecer o cooperativismo

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, destacou a união de esforços em prol do fortalecimento do cooperativismo na região e agradeceu as autoridades presentes pela parceria e apoio.

“O que vemos aqui nesse grandioso e importante evento, é a união de muitas forças, de muitas mãos, com muita representatividade política numa verdadeira aliança pelo fortalecimento da agricultura familiar, da produção e cooperativismo”, destacou.

Zequinha Lima acrescentou que em em Cruzeiro do Sul já tem 480 mil pés de café plantado em mais de 120 hectares de área plantada de café. “A gente precisa a partir de agora preparar esse ambiente para que a gente possa ter a estrutura necessária para receber esses cafeicultores a partir do momento que a sua lavoura já estiver conseguindo dar frutos. Agradeço a todas as instituições parceiras presentes neste evento”, disse.

Segundo o presidente da Coopercafé, Jonas Lima, a cultura do café na região está em franco crescimento, atualmente existem 1 milhão e 800 mil pés de café plantados que deve impulsionar e fortalecer a economia e o desenvolvimento dos municípios do Juruá.

“Estamos apostando muito na cultura do café e no cooperativismo como modelo de negócio para melhorar a vida das pessoas e como ferramenta para desenvolver nossos municípios e aquecer a economia. Esse curso é muito importante porque vem para trazer mais conhecimento aos produtores sobre o cooperativismo, é um pré-requisito inclusive para quem pretende adentrar na Coopercafé e em outra cooperativa, somos muito gratos ao Sistema OCB/Sescoop pela parceria e incentivo e também a todos os parceiros em nome da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, que foi fundamental para a realização dessa capacitação”, enfatizou Jonas Lima.

Durante a solenidade de abertura do curso o senador da República Alan Rick aproveitou a oportunidade para anunciar a destinação de emendas parlamentares no valor de R$ 1 milhão para fortalecer a cultura do café na região.

“Sou um entusiasta do cooperativismo, da produção e agricultura familiar, o que meu mandato puder fazer para fortalecer e ajudar a desenvolver nossas cooperativas e os produtores, eu o farei, hoje trago aqui boas notícias com a destinação de emendas para fortalecer o setor e a cadeia produtiva do café, mas para além disso, reforço meu compromisso de ajudar a desenvolver nosso estado e o cooperativismo é um dos caminhos, podem contar com a minha parceria”, destacou o parlamentar.

O superintendente do Sistema OCB no Acre, Émerson Gomes, enfatizou o papel do Sistema que representa as cooperativas no Brasil e o processo de fortalecimento das cooperativas do Juruá.

“Essa é nossa atribuição, atuar pelo fortalecimento do cooperativismo no nosso estado. Aqui no Juruá temos muitas potencialidades como a farinha e o café, mas também existem cooperativas do ramo de transporte e do crédito, esse processo de organização do cooperativismo passa pela formação, pela gestão e regularidade das cooperativas, nós estamos prontos e abertos a ajudar a todos que queriam entrar no cooperativismo, aproveito para parabenizar a Coopercafé e a Prefeitura de Cruzeiro do Sul pela iniciativa de realizar o curso”, pontuou.

Evento prestigiado

Estiveram presentes na abertura do curso o senador da República Alan Rick; o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima; o presidente da Assembleia Legislativa Luiz Gonzaga; os deputados estaduais Nicolau Júnior, Edvaldo Magalhães e Luiz Tchê, licenciado e atual Secretário de Estado de Agricultura; o superintendente do Incra, Márcio Alercio; o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre, Cesário Braga; Assur Mesquita, Superintendente do Ministério da Pesca no Acre, Paulo Ximenes; Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; a secretária de Produção da Prefeitura de Mâncio Lima, Alana Souza, diretora da Secretaria de Produção da Prefeitura de Cruzeiro do Sul, Aldenir Menezes, entre outras autoridades.

Texto e fotos: Assessoria