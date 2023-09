“Ela fez comentários que desagradaram muitos secretários”, diz Tchê, presidente do PDT

Uma colisão entre um carro e uma moto tirou a vida do motociclista Antônio Ribeiro do Nascimento, de 57 anos, na noite deste sábado, 2, nas proximidades do Cruzamento da avenida Ceará com a rua São Paulo, no bairro Dom Giocondo, em Rio Branco. Segundo informações de populares que presenciaram ao acidente, Antônio trafegava na sua motocicleta modelo Honda Titan 160, de cor vermelha, placa QWO-4H23, no sentido centro-bairro, quando um motorista não identificado, em um carro, de cor branca, que trafegava no mesmo sentido na avenida, colidiu na traseira da moto. Com o impacto, Antônio foi arremessado, bateu fortemente a cabeça contra o asfalto e desmaiou. O motorista fugiu do local. A ambulância do suporte avançado do SAMU foi acionada, mas quando os paramédicos chegaram ao local nada puderam...