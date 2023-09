Com média de R$ 6,64, gasolina vendida no Acre inicia setembro como a mais cara do país

Mai de 500 casais casaram de "papel passado” nesta sexta-feira, 1°, na Expoacre Juruá 2023, em Cruzeiro do Sul. Os casais disseram sim no Estacionamento do Estádio Arena do Juruá. A cerimônia foi conduzida pelo juiz de Direito Erick Farah, que enfatizou a importância do compromisso matrimonial e da construção de famílias sólidas. O casal destaque da solenidade foi Francisco Batista e Maria Alves, que vivem juntos há 35 e agora estão casados oficialmente. Batista diz que a mulher é tudo pra ele. " No amor e cumplicidade. Ela significa o mundo para mim”, cita emocionado. Ela segue encantada pelo companheiro. " Ele era taxista, me conduziu e na viagem me encantei pelo charme dele”, conta. As Certidões de Casamento foram entregues ao casal, após a cerimônia. Houve também painel...