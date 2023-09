Carro usado? Saiba como comprar com mais segurança

A compra de um carro é um sonho de muitos brasileiros. Mas, e quando isso se transforma em um verdadeiro pesadelo com a chegada de multas e outros impedimentos depois da compra concretizada?

É justamente por esse motivo que ao procurar um veículo seminovo e usado, os cuidados para a compra devem ser redobrados. Além da tradicional vistoria em itens como motor, câmbio, suspensão, elétrica e pintura, o comprador deve ficar muito atento ao histórico do veículo.

Para dar maior segurança nesses casos, o interessado pode se valer do Registro Nacional de Veículos em Estoque (Renave) instituído pela Resolução Contran nº 797/2020. Ele é utilizado por revendas de automóveis novos ou usados, permitindo efetuar um rastreamento completo da vida do veículo desejado, verificando se existem infrações em aberto ou qualquer outro impeditivo ou restrições que não permitirão a emissão do documento de transferência.

A loja faz a consulta online antes de fechar o negócio com o cliente e, caso não haja nenhum impeditivo no histórico do veículo, a transferência da propriedade do veículo é feita no ato, e o motorista já pode sair do estabelecimento com a responsabilidade do automóvel em seu nome.

Com isso, além de diminuir o tempo e gastos com valores de transferência dos documentos, o Renave elimina procedimentos burocráticos para o comprador, como reconhecimento de firmas em cartório.

Funcionando em 9 Estados do Brasil, o Renave traz mais segurança, comodidade e facilidade para a compra de um veículo seminovo ou usados, e a transferência de propriedade dele, tudo sem burocracia e de forma rápida e segura.

Então, quando for a uma loja de automóveis seminovos e usados, verifique se eles já adotaram o Renave como ferramenta facilitadora. Isso deixará sua compra muito mais rápida e segura.

Você pode saber mais como o Renave funciona e como ele pode auxiliar na compra segura de um veículo seminovo ou usado, assistindo ao quadro especial dedicado ao assunto nos Programas da Fenauto TV, no YouTube. Acesse em https://www.youtube.com/@ FenautoTV

A Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores é a entidade representativa do Setor de Revendas de Automóveis Seminovos e Usados, reunindo 27 Associações Regionais por todo o país, que, por sua vez, congregam cerca de 48.000 revendedores de veículos seminovos e usados. Para saber mais, basta acessar https://www.fenauto.org.br.