Agricultura familiar está presente na Expoacre Juruá 2023

Nesta sexta-feira, 1, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, esteve na Comunidade do Ramal do 20, com os secretários de Obras, Transporte e Produção para alinhar com os moradores, as ações que serão desenvolvidas na localidade, que fica no Projeto de Assentamento Tonico Sena. No local vivem 132 famílias assentados. Foram definidas ações para o abastecimento de água, melhorias do ramal, mecanização agrícola e a execução do programa de açudagem. A partir da próxima semana, a secretaria de Produção dará início aos trabalhos seguindo o cronograma montado pela comunidade. Para a ações na área de piscicultura haverá um calendário de atendimento para os produtores com até 20 horas para cada. O custo de transporte da máquina e do operador será por conta do município, ficando para o produtor, o...