Voo é cancelado e adia vinda da ministra dos Povos ao Acre

Uma equipe da prefeitura de Rio Branco passou grande parte do dia nessa quinta-feira, 31, no Rio Crôa, em Cruzeiro do Sul, com o carro oficial parado no estacionamento. O Crôa é um dos pontos turísticos mais visitados do Acre, com trilhas, passeios de barco, restaurantes e pousadas. Segundo os barqueiros que transportam passageiros em passeios, os 5 ocupantes da caminhonete da secretaria municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) foram para um restaurante/pousada, que existe no local. Em Cruzeiro do Sul, onde está sendo realizada a Expoacre Juruá 2023, há dezenas de veículos que trouxeram equipes e equipamentos das secretarias estaduais do governo do Estado para o evento. No entanto, a prefeitura de Rio Branco não tem participação oficial no evento. O secretário de comunicação da prefeitura da...