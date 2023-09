Fábio alega perseguição da prefeitura após pedido de cassação na Câmara

Representantes do Sistema OCB/Sescoop Acre participam nos dias 1 e 2 de setembro de intercâmbio e visitas técnicas a cooperativas de Porto Velho, Rondônia. A atividade é promovida pelo Sistema OCB/Sescoop de Rondônia e visa integrar ações e estratégias com estados da Região Norte com o objetivo de fortalecer e impulsionar o cooperativismo. Entre a programação do evento está a reunião da Federação dos Sindicatos e Organizações das Cooperativas da Região Norte (Fecoop Norte), que o Acre participa como convidado; também acontece o painel sobre parcerias com a participação do vice-governador do Estado de Rondônia e Secretário da Sedec, Sérgio Gonçalves; e visitas técnicas à Cooperativa de Transportes de Rondônia (CTR), Cooperativa dos Garimpeiros do Rio Madeira (Coogarima) e Sicoob Norte. O cooperativismo do Acre está representado pelo presidente do...