Clínica Renal de Rio Branco vira referência à pacientes com doenças renais crônicas de 6 cidades

A Clínica Renal, localizada em Rio Branco (AC), é referência no atendimento ao paciente com Doença Renal Crônica (DRC). Com a sanção da Lei 14.650, que oficializa a última quinta-feira de agosto como o Dia Nacional da Diálise, a unidade abre espaço para amplo debate sobre o cenário da diálise e serviços de nefrologia no Brasil.

Na capital acreana, a Clínica Renal oferece serviços de hemodiálise e diálise peritoneal, contando com uma equipe multidisciplinar composta por nutricionistas, psicólogos, assistentes sociais e médicos nefrologistas, que atendem mais de 130 pacientes diariamente.

Os serviços de diálise peritoneal também representam uma alternativa para um tratamento mais confortável ao paciente. Com a visita periódica de uma equipe da Clínica Renal de Rio Branco, pacientes da capital e de outras cidades podem ter uma rotina mais humanizada.

“Proporcionar um tratamento digno e humanizado aos pacientes com doenças renais crônicas é uma missão diária. A equipe multidisciplinar, em parceria com os médicos nefrologistas da Clínica Renal, são responsáveis por uma logística que contempla pacientes de Rio Branco, Boca do Acre, Acrelândia, Plácido de Castro, Sena Madureira e Bujari”, afirma o médico Ricardo Sena, diretor-técnico responsável pelo hospital.

Os atendimentos aos pacientes não se restringem apenas ao momento da diálise, mas também incluem um acompanhamento familiar, por meio de visitas, palestras e campanhas de conscientização.

A médica nefrologista diretora da Clínica Renal, Dra. Monicely Sena, relata que a importância do rastreio precoce é um compromisso atualmente. “Sabemos que alguns pacientes já têm predisposição à doença, muitas vezes devido a fatores genéticos. Por isso, frequentemente promovemos palestras e uma rotina de exames laboratoriais para o rastreio precoce. Assim, conseguimos alcançar os familiares que talvez não saibam que podem estar apresentando alguns sintomas de problemas renais”, conta a médica.

A Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBF) sinaliza uma crise no cenário de diálise no Brasil. A demanda pelo serviço aumentou consideravelmente após os casos de COVID-19 durante a pandemia do vírus.

A conscientização sobre as doenças renais não será promovida somente no Dia do Rim, que ocorre em março, mas agora, com a nova lei sancionada, hospitais, órgãos e entidades incluirão essa data na rotina de atividades relacionadas ao serviço de diálise.