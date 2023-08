Rodeio da Expoacre Juruá terá início nesta quinta-feira

O secretário-adjunto de Governo (Segov), Luiz Calixto, propôs nesta quinta-feira, 31, às 25 famílias da Terra Prometida que estão mobilizadas em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) que aceitem ser levadas para o acampamento Marielle Franco. No local para onde o governo quer levar as famílias, há a promessa de se construir um conjunto habitacional misto de prédios e casas em parceria com associações do movimento sem tetos no que diz respeito à busca por financiamento. De acordo com Calixto, não existe pressão para que as famílias aceitem a proposta do governo, mas um convite a uma adesão voluntária para atender a uma situação emergencial que preocupa os poderes Executivo e Legislativo. Contudo, ele explicou que a primeira alternativa que está sendo trabalhada é a da conscientização pelo aluguel...