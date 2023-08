MPAC promove audiência pública para difusão de método de ressocialização

O Ministério Público do Acre promove, nesta quinta-feira, 31, no auditório da instituição, audiência pública que discute a difusão do método APAC, da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que tem o objetivo de promover humanização de prisões, com o intuito de evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para a recuperação dos condenados inseridos no sistema prisional. O evento conta com a presença de autoridades do poder judiciário, forças de segurança, exército, e da sociedade em geral.

O método, de iniciativa do Dr. Mário Ottoboni sob o lema “matar o criminoso e salvar o homem”, tem por finalidade a promoção de um modelo de cumprimento de pena baseado na valorização humana, com vistas na recuperação e ressocialização dos delinquentes.

Segundo o Ministério Público, o objetivo do evento é mobilizar e sensibilizar sobre a necessidade do envolvimento da sociedade civil na execução penal, como corresponsável na ressocialização do condenado, além de ser uma oportunidade para identificar pessoas interessadas em dar continuidade ao estudo da metodologia para criação e composição da APAC no município de Rio Branco.