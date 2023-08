IBGE oficializa população do Acre em 830.018 moradores em 2023

Por volta das 15 horas dessa quarta-feira, dia 30, a capital acreana registrou a maior temperatura do ano, até o momento, com 37,3ºC, superando o recorde anterior, de 37,1ºC, registrado no último dia 21 de agosto. A informação foi publicada no portal O Tempo Aqui. No entanto, essa média ainda não alcançou as máximas registradas no ano passado, em 2022, com 37,5ºC, no dia 2 de setembro, e em 2021, com 37,6ºC, no dia 25 de agosto. Segundo o Tempo Aqui, o calor vai continuar durante esta semana, porém, deverão ocorrer chuvas moderadas, com probabilidade de temporais. No interior do estado, a maior temperatura de 2023, até agora, foi 38,6ºC, registrada no dia 24 de agosto, e 38,2ºC, em Tarauacá, nos dias 21, 24 e 27 deste mês. Com informações...