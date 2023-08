Governo anuncia concurso público efetivo para 3,5 mil vagas na Educação do Acre

Uma boa notícia para os concurseiros e a população em geral. Nesta quinta-feira, 31, o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, anunciou um concurso público para 3,5 mil vagas, sendo 2.500 para professores, 500 para técnico-administrativo e outras 500 para a educação especial.

O edital para o concurso público será publicado ainda neste segundo semestre e a previsão é que os aprovados no certame sejam chamados e convocados já o ano letivo do ano que vem. Todos os municípios acreanos deverão ser contemplados com as vagas.

Além do concurso efetivo, o governo do Estado está realizando, neste momento, a convocação de um processo seletivo de 3 mil professores em todo o Estado, que estão sendo chamados para assinar contratos. Com isso, a SEE reduz a carência de professores em toda a rede pública.

“Será sem a menor dúvida o maior concurso público já realizado em nosso Estado. Por isso, nossa orientação é para que as pessoas estudem, pois estaremos contribuindo com a política do governador Gladson Cameli que é gerar emprego e renda e o edital estará sendo lançado em breve”, afirmou o secretário Aberson Carvalho.