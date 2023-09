Gol retorna com voos diurnos de Rio Branco para Brasília em novembro

Com abertura do Rodeio e show do cantor gospel, Davi Sacer, a segunda noite da Expoacre Juruá, em Cruzeiro do Sul, deve atrair milhares de pessoas em Cruzeiro do Sul nesta quinta-feira, 31. A solenidade de abertura das provas de rodeio na arena de rodeio está marcada para as 20h30min. As 21h, conforme a programação, está marcado o início noite gospel com show do cantor Davi Sacer. A Arena de Rodeio deve ficar lotado, bem como a Arena de Shows. Veja o restante da programação da Expoacre 2023 Dia 01 (sexta-feira) 17:00h - casamento coletivo no estádio da arena juruá 18:00h -abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento da expoacre juruá 2023 19:00h - prova dos três tambores, na...