O secretário-adjunto de Governo (Segov), Luiz Calixto, após conversa informal com deputados da base do governo na tarde de ontem na Assembleia Legislativa (Aleac) recebeu reforço de representantes da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (Seasd) para apresentar aos parlamentares esclarecimentos sobre o apoio dado às famílias que ocupavam irregularmente um terreno pertence ao governo do Acre, no bairro Irineu Serra. Apenas os deputados Tanízio Sá (MDB), Arlenilson Cunha (PL) e Eduardo Ribeiro (PSD) participaram do momento. A líder do governo, Michelle Melo (PDT), mesmo tento estado presente à sessão, não participou da conversa. Conforme o governo, até o momento, o Estado cadastrou 217 famílias no aluguel social. Deste montante, 105 apresentaram a documentação exigida e 65 já se encontraram com o benefício ativo. Um casal encontra-se...