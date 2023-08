A edição do programa Bar do Vaz na tarde desta quarta-feira, 30, transmitido pelas plataformas do ac24horas, entrevistou o apóstolo Alexandre Bastos, do ministério Nova Aliança, que falou sobre a Marcha para Jesus 2023, envolvimento da política na igreja, fé, além de condenar a prática de abuso sexual de lideranças religiosas.

Abrindo o programa, o jornalista Roberto Vaz indagou o religioso sobre o comércio realizado em algumas igrejas. Sobre isso, o apóstolo garantiu que sua igreja não trabalha com esse tipo de prática, como, por exemplo, venda de água sagrada. “Não trabalhamos dessa maneira, tem igreja que trabalha, mas nós não trabalhamos. Estimulamos a fé das pessoas”, disse, explicando ainda que a fé alcança milagres. “Eu acredito nisso. Quando o homem busca isso, clamando o sobrenatural, acontece e são milhares de testemunhas”, explicou.

O apóstolo foi questionado no decorrer da entrevista acerca do envolvimento da classe política na religião. Na sua opinião, o assunto é pertinente, mas requer limites. “Eu me relaciono com todo mundo, com gente de esquerda, de direita, respeito todo mundo. Aceitar as pessoas é uma base”, argumentou falando sobre uma passagem bíblica.

Em relação à Marcha para Jesus 2023, que será realizada em Rio Branco, o Apóstolo diz que Marcha para Jesus não terá envolvimento político e defende punição de lideranças pela prática de abuso nas igrejas, no dia 9 de setembro, Alexandre disse que o ato foi criado em Londres, Reino Unido e revelou que os políticos devem contribuir com o evento, mas, condenou a prática de palanque político. “Esse ano temos conversado muito e vamos fazer dessa forma, orando pelas autoridades políticas com discursos de pastores. Estamos trabalhando para ocorrer da melhor maneira possível”, ressaltou, dizendo que a organização conta com 12 pastores de denominadas igrejas.

Em relação ao evento, o apóstolo disse que a concentração deve ocorrer na Gameleira, às 14 horas. “Dali vamos em direção ao estádio Arena da Floresta. Às pessoas levam sua água, protetor solar e pedimos que as pessoas não deixem sujeira. Teremos dois trios elétricos e a cidade tá precisando de oração”, justificou.

Há poucos dias, ocorreu a Marcha para Exu, organizado por representantes de religiões de matriz africana. Alexandre não criticou e pregou o respeito. “Tem espaço, não comungamos da mesma fé, mas respeitamos, há espaço e vivemos em uma sociedade democrática”, declarou.

Com as recentes notícias de abuso sexual dentro de igrejas, o apóstolo foi radical ao afirmar que é necessário punição na lei. “Eu não posso defender isso jamais, aconteceu, investigou, é fato, tem que ser punido. A marca do pastor é o seu testemunho, esse é o pilar”, destacou.

Abordando assuntos da sociedade, Bastos contou que o indivíduo é responsável pelas escolhas tomadas ao longo da jornada de vida. “Aquilo que o homem plantar, certamente colherá”, afirmou.

Durante o bate-papo, Bastos contou que os jovens são a renovação da igreja e, por essa razão, defendeu uma comunicação específica ao público. “Os valores e princípios são imutáveis e a forma de comunicar muda, tudo muda”, disse.

ASSISTA A ENTREVISTA: