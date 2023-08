‘Noites Alienígenas’ está na disputa dos longas-metragens que poderão concorrer ao Oscar

A Academia Brasileira de Cinema anunciou nesta terça-feira, 29, os filmes que estão na disputa para concorrer a vaga do país no Oscar 2024, na categoria “Melhor Filme Internacional”. O superpremiado longa-metragem acreano “Noites Alienígenas” é umas das grandes apostas e um dos fortes candidatos na corrida.

Dirigido por Sérgio de Carvalho, a obra é estrelada por Gabriel Knoxx, Gleici Damasceno e Adanilo e acompanha o cotidiano de jovens da periferia de Rio Branco, que têm suas vidas afetadas com a chegada de facções criminosas vindas do sudeste do país.

Para o diretor, é uma representatividade imensa para o cinema do norte do Brasil, e tem esperança de que o filme saia na segunda lista, que deve sair em breve com os 6 maiores nomes escolhidos dos 28 que foram definidos atualmente.

“Ter a possibilidade de ir para o Oscar é muita coisa. O Noites Alienígena foi feito com baixa orçamento, com atores e produção acreana, então, colocar o Acre nesse rumo já é uma grande vitória. É uma alegria imensa, em nome de toda a nossa equipe, em que trabalhamos todos com muita garra. É muito bom saber que de alguma forma estamos fazendo história”, afirmou Carvalho.

Nos próximos passos, as reuniões da Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema acontecerão em duas etapas, que acontecerão dia 5 de setembro, quando serão selecionados seis títulos entre os inscritos, e a reunião final, no dia 12 do mesmo mês, para a escolha do título que representará o Brasil na disputa do Melhor Filme Internacional no Oscar 2024, que deve ocorrer em março.